Nilton Fukuda/Estadão Justiça. Acton tentará explicar nessa sexta-feira, em audiência pública no STF, a criptografia do WhatsApp

Comprado pelo Facebook em 2014 por US$ 19,2 bilhões, o WhatsApp ainda não rendeu um centavo sequer à companhia de Mark Zuckerberg, apesar de ser altamente popular, tendo 120 milhões de usuários somente no Brasil. Essa realidade pode mudar nos próximos meses, pois o aplicativo de mensagens deve começar a oferecer serviços a empresas.

Segundo Brian Acton, cofundador do WhatsApp, alguns testes neste sentido já são feitos no Brasil, com pequenas e médias empresas. “Pequenos negócios precisam de uma boa plataforma para lidar com clientes”, disse Acton ontem, em entrevista ao Estado.

Segundo o executivo, as empresas poderão ter perfis especiais dentro do aplicativo. Por exemplo: uma pizzaria poderá ter em seu perfil informações como horários de funcionamento, endereços e preços das pizzas, enquanto reservas e recibos poderão ser enviados diretamente pelo aplicativo.

Essa longa busca por uma opção para gerar receita tem a meta de fugir da forma adotada por boa parte dos aplicativos e redes sociais: a venda de publicidade. “A última coisa que quero é inserir qualquer forma de propaganda no WhatsApp”, afirmou.

Em sua primeira visita ao Brasil, o executivo tentará resolver uma questão jurídica. Vai participar hoje no Supremo Tribunal Federal (STF) de uma audiência pública que discute os bloqueios judiciais ao WhatsApp no País. “Quero mostrar o que podemos e o que não podemos fazer pelo governo e explicar o uso de criptografia”, disse.

Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista:

O WhatsApp foi comprado por bilhões, mas ainda dá prejuízo. Como o app vai gerar receita?

Vamos definir isso nos próximos 18 meses. Por enquanto, estamos fazendo testes de produtos para pequenos e grandes negócios, inclusive no Brasil. No ano que vem, vamos experimentar como cobrar por eles, de forma que o WhatsApp continue sendo relevante para os usuários. A última coisa que quero é inserir qualquer forma de propaganda no WhatsApp.

O que vocês podem oferecer para um comércio local, por exemplo?

Pensamos em oferecer perfis especiais para as empresas. Ter um número de telefone não é suficiente para dar identidade ao negócio. Cada empresa terá um perfil próprio, com informações, como cardápio e horas de funcionamento. Além disso, vamos criar uma área de pesquisa no aplicativo: nela, o usuário poderá pesquisar restaurantes ou lojas em sua região. A ideia é que a conversa sempre comece pelo usuário. Estamos trabalhando para que uma empresa não possa falar com um usuário que nunca conversou com ela. Odeio spam e quero trabalhar para evitar isso.

Foto: Reuters/Jon Nazca Nessa sexta-feira, 2, o cofundador do WhatsApp, Brian Acton, vai ao Supremo Tribunal Federal (STF) para falar em uma audiência pública que vai discutir os bloqueios judiciais ao aplicativo de mensagens mais popular do País. Nessa galeria, relembre as três vezes que o WhatsApp já foi bloqueado no Brasil Foto: Tiago Queiroz/Estadão Em 16 de dezembro de 2015, uma ordem da juíza Sandra Regina Nostre Marques, de São Bernardo do Campo (SP) determinou o bloqueio do WhatsApp por 48 horas, depois que o aplicativo não cedeu dados da comunicação de pessoas supostamente envolvidas em uma investigação criminal. Às 0h do dia 17, o aplicativo saiu do ar no País, mas voltou às 12h40 daquele mesmo dia, após decisão do desembargador Xavier de Souza, da 11ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou o restabelecimento do aplicativo.Na decisão, o magistrado afirmou que “em face dos princípios constitucionais, não se mostra razoável que milhões de usuários sejam afetados em decorrência da inércia da empresa” em fornecer informações à Justiça. Foto: Reuters/Albert Gea Naquela ocasião, Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, empresa que é dona do WhatsApp, lamentou a decisão da Justiça brasileira de bloquear o aplicativo. Em uma carta publicada em sua página no Facebook na manhã do dia 17 de dezembro, antes do fim do bloqueio Zuckerberg disse que aquele dia era “um dia triste para o Brasil”. “Até hoje, o Brasil sempre foi um aliado em criar uma internet aberta. Os brasileiros sempre estiveram entre os mais apaixonados em compartilhar sua voz na internet”, afirmou o executivo. Na época, 100 milhões de brasileiros usavam o WhatsApp todos os meses. Foto: Bruno Capelas/Estadão O segundo bloqueio judicial do WhatsApp começou às 14h do dia 2 de maio de 2016, por uma decisão do juiz Marcel Montalvão Maia, da comarca de Lagarto (SE). Mais uma vez, o motivo do bloqueio foi o fato de que o WhatsApp se negou a cumprir determinação de quebra de sigilo de dados trocados entre investigados criminais relacionadas a uma quadrilha interestadual de drogas investigada pela Polícia Federal. Segundo a empresa, ela não armazena o conteúdo de comunicações dos usuários, e por isso não poderia fornecê-los à Justiça. Após 24 horas, o WhatsApp conseguiu obter uma decisão favorável da Justiça de Sergipe e o serviço foi desbloqueado por volta das 14h do dia 3 de maio de 2016. "Milhões de brasileiros estão sendo punidos por uma informação que o WhatsApp já disse repetidamente que não tem", disse o fundador do aplicativo, Jan Koum, em seu perfil no Facebook na manhã daquela terça-feira, 3. Foto: Peter DaSilva/NYT Um novo bloqueio foi solicitado pela juíza Daniela Barbosa Assumpção de Souza, da comarca de Duque de Caxias (RJ) em 19 de julho de 2016, que pediu ao WhatsApp para interceptar mensagens de envolvidos em crimes na região. "É chocante que menos de dois meses após os brasileiros rejeitarem o bloqueio de aplicativo a história esteja se repetindo", disse o cofundador do WhatsApp, Jan Koum (à dir.), logo após saber do bloqueio, em sua página no Facebook. Desta vez, o bloqueio durou apenas uma tarde: começou às 12h daquele dia. Às 18h, foi cancelado por liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF, ao Partido Popular Socialista (PPS). Foto: Tiago Queiroz/Estadão Antes destes três casos, houve ainda um quarto pedido de bloqueio ao WhatsApp, feita pelo juiz Luiz Moura Correia, da Justiça do Piauí, em fevereiro de 2015. A decisão foi toamda depois que o aplicativo se recusou a fornecer dados sobre investigados em um inquérito sobre pedofilia em Teresina. Antes de chegar às operadoras, que executam os bloqueios, a decisão foi derrubada pelos desembargadores Raimundo Nonato da Costa Alencar e José Ribamar Oliveira Foto: Fábio Motta/Estadão WhatsApp deixa de funcionar hoje no iPhone 3GS, que roda o iOS 6.

O sr. está no Brasil para tratar dos bloqueios do WhatsApp pela Justiça. Qual é a posição da empresa sobre o tema?

Temos diálogo aberto com as autoridades. Melhoramos nosso relacionamento com o Brasil. Um exemplo é o sistema de coleta de IPs (identidade do aparelho) dos nossos usuários brasileiros. Começamos a guardar esses IPs de acesso por pelo menos seis meses, como pede a lei brasileira. Podemos construir sistemas assim, mas precisamos olhar caso a caso para entender o que podemos fornecer às autoridades. Além disso, contratamos no ano passado um time de advogados no Brasil, o que tem tornado as coisas mais fáceis para nós.

O WhatsApp diz não ter acesso ao conteúdo das mensagens.

Exato. Não temos nenhum acesso ao conteúdo de mensagens, assim como o governo e o Facebook. Ninguém tem. Foi uma escolha nossa: só precisamos guardar as mensagens dos nossos usuários até elas serem entregues. É tanto uma questão de segurança quanto econômica. Assim, não precisamos gastar com servidores para armazenar as mensagens. Se um usuário deletar uma mensagem, ela nunca mais vai estar disponível. Hoje, só temos acesso a alguns dados, como os endereços IP.

Vocês poderiam isolar o conteúdo das mensagens de uma conta com IP específico, caso a Justiça peça isso?

Não. Não conseguimos ter acesso ao conteúdo das mensagens, porque usamos criptografia de fim a fim. Mesmo que nós tivéssemos o IP e o telefone do usuário, não poderíamos ter acesso às mensagens. Esse é o meu trabalho amanhã: explicar a criptografia. Espero que os juízes sejam capazes de entender a importância disso.

Que providência o Facebook tomou para que Messenger e WhatsApp não se canibalizem?

A maioria dos usuários usa vários aplicativos. Eles têm usos específicos para o WhatsApp e o Facebook Messenger. Não queremos mudar isso ou unir os dois aplicativos em um só. O WhatsApp é construído em torno de um número de telefone, enquanto o Messenger usa perfil do Facebook. Na hora de atender o mercado corporativo, no entanto, a história é outra. Isso porque as empresas precisam de uma experiência unificada, para que os empreendedores e seus funcionários não precisem lidar com vários canais de comunicação ao mesmo tempo.

Muito mudou no WhatsApp desde o começo: ganhamos chats de voz, mensagens de vídeo… como o sr. vê a evolução do aplicativo?

O WhatsApp é uma plataforma de comunicação. Quando criamos uma nova função, queremos que elas aumentem a performance, a confiança e a segurança das comunicações de nossos usuários. E queremos ser um aplicativo simples, para sempre.

O sr. crê que vamos parar de digitar mensagens no WhatsApp, à medida que o tempo passa?

O usuário brasileiro adora as mensagens de voz. Muito. Só entendi isso quando cheguei aqui no Brasil e vi as pessoas falando com seus telefones. Mas acho que há espaço para texto e para áudio. O texto é silencioso, o que tem suas vantagens, especialmente em ambientes corporativos. Um pedido frequente que recebo é a transcrição de mensagens em áudio em texto, para que elas possam ser respondidas durante reuniões. Há desafios que teríamos de enfrentar para fazer isso, mas seria uma função útil.

Hoje, o Brasil concentra 10% dos usuários do WhatsApp no mundo. O aplicativo também entrou no imaginário coletivo: “vem de zap”, por exemplo, é hoje uma expressão usada por jovens brasileiros para dar início a um flerte - ou algo mais. Como o sr se sente fazendo parte da vida cotidiana das pessoas?

Tecnologia e cultura estão muito ligadas nos últimos cem anos. Pense em telefone, televisão, internet, computadores... Mas a condição humana não mudou. Os seres humanos querem conversar, se relacionar, e claro "flertar ou algo mais" (risos). A tecnologia ajuda nesse ponto. Fico feliz que o WhatsApp reduza distâncias.

Foto: Reuters O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp tem mais de 1,2 bilhão de usuários em todo mundo e só uma parcela deles conhece todos os recursos do serviço. Conheça, a seguir, a seleção do Link das melhores dicas para usar o WhatsApp Foto: Matheus Dias/Estadão Você pode usar fontes em negrito e itálico e também riscar as suas mensagens. Para usar o negrito, coloque o conteúdo com três acentos graves, assim: '''conversa'''. Já para o itálico, use asteriscos: *conteúdo*. Se você quiser riscar o que digitou, é só colocar o conteúdo entre dois ~, assim: ~conversa~ Foto: Matheus Dias/Estadão Para esconder um contato esporádico ou não mandar um conteúdo por engano, é possível arquivar a mensagem. Para isso, abra a página inicial pressione o contato. Irá aparecer um ícone com o símbolo de um arquivo. Clique nele que a mensagem estará armazenada. Para acessá-la novamente, é só ir no final de suas conversas que aparecerá o item “Conversas arquivadas”. Foto: Matheus Dias/Estadão O WhatsApp também permite que o usuário compartilhe fotos, vídeos e GIFs animados que desaparecem após 24 horas para os contatos salvos na agenda. Para fazer um novo post, vá até a tela de Status e toque no ícone verde. Você também pode alterar a privacidade dos itens que compartilhou, para escolher quem pode vê-los. Para isso clique em Status, depois em Menu e, então, em Privacidade do status. Foto: Matheus Dias/Estadão Mudar o número de telefone permite migrar os dados da sua conta, seus grupos e suas configurações para um novo aparelho. Vá em Configurações, depois Conta e, por fim, Mudar o número. Insira o seu número antigo no campo superior. Depois, coloque o novo número no campo inferior e toque em Concluído, no topo da tela. O aplicativo vai verificar o seu número de telefone por SMS. Foto: Matheus Dias/Estadão Abra as configurações de seu WhatsApp, acesse as opções de notificação e desative o botão “Mostrar Pré-visualização”. O Android também possui uma opção parecida de visualização parcial na tela de bloqueio do aparelho. No entanto, para ser desativada, devem ser desativadas todas as notificações. Você também pode buscar nas configurações do sistema Android a opção Ocultar conteúdo das notificações. Foto: Matheus Dias/Estadão Para impedir outros usuários de saber a hora em que você entrou no WhatsApp pela última vez, percorra o seguinte caminho. Acesse Configurações, depois Conta, Privacidade e, então, Visto por último. Aqui aparecem três opções: “Todos”, “Meus Contatos” e “Ninguém”. Selecione a opção que mais se encaixa à sua preferência. Foto: Matheus Dias/Estadão Acesse as configurações de seu aplicativo e depois entre em Conta, depois em Privacidade e em Confirmações de Leitura. Ao desabilitar a função, outros usuários não serão notificados de que as mensagens foram lidas, mas você também não poderá ver a confirmação de leitura de suas mensagens enviadas. Foto: Matheus Dias/Estadão É possível também desativar o armazenamento automático de mídia no aparelho. No iOS, é preciso acessar Ajustes e depois Ajustes de Conversa. Desligue o botão Salvar Mídia Recebida. No Android, entre em Configurações, depois em Conversas e em Uso de dados. Será possível escolher qual a rede utilizada para os downloads (Wi-Fi ou dados) e quais tipos de mídia devem ou não ser baixadas na seção Download Automático. Nessa opção, selecione também quais mídias podem ser baixadas em roaming e reduza o volume de dados das chamadas. Foto: Matheus Dias/Estadão Acesse os backups com aplicativos que gerenciam arquivos no próprio smartphone ou no computador. Basta acessar WhatsApp, depois Databases e arquivos iniciativos em “msgstore-...”. Para mudar a periodicidade de armazenamento de backups de suas conversas, acesse o menu de Configurações, depois Conversas e Backup de Conversas. Foto: Matheus Dias/Estadão Além da versão para a conversas pelo navegador, o Whatsapp também desenvolveu um aplicativo para computadores com sistema Mac ou Windows. Você pode instalar o recurso em seu computador no endereço (https://www.whatsapp.com/download/). Para funcionar, o app do serviço também deve estar instalado em seu celular.

Como foi trabalhar no Facebook tantos anos depois de não ter ido trabalhar no Facebook?

É uma coisa famosa: eu fiz uma entrevista para o Facebook em 2009, antes de começar a trabalhar no WhatsApp. Em 2009, eu queria voltar para o mercado de trabalho, então conversei com algumas empresas - e o Facebook foi uma delas. Tive uma ótima entrevista, mas naquele momento, o Facebook queria uma coisa e eu queria outra. Não rolou química. As pessoas que me entrevistaram foram muito bacanas - uma delas tinha trabalhado comigo no Yahoo. É uma demonstração de como o Vale do Silício é pequeno, de forma que é bom ter boas relações com todo mundo. Quando voltei ao Facebook, em 2014, eles me receberam com os braços abertos. Eles nos dão muito suporte na área técnica e na área de produtos, mas nos deixam com autonomia para construir e evoluir o WhatsApp. O Facebook também faz isso com o Instagram, e eles têm tido bons resultados. Acho que estamos no caminho certo.

O sr. também foi um dos primeiros 50 funcionários do Yahoo. Como é ver a empresa na situação em que está hoje?

Eu trabalhei no Yahoo por 11 anos e meio. Entrei lá em 1996, antes mesmo do Yahoo abrir capital na bolsa. Vi uma série de altos, baixos, altos e baixos. Eu trabalhei com propaganda, mas também desenvolvi produtos como o Yahoo Shopping e o Yahoo Travel. Pessoalmente, aprendi muito no Yahoo, bem como Jan. Aprendemos muito sobre fazer produtos que podem ganhar escala, é algo que faz parte do nosso DNA. Acho que o Yahoo teve muitos desafios, e teve de lidar com muitas mudanças na indústria. Os erros que o Yahoo cometeu, algumas empresas puderam não cometer. A última empresa de internet da primeira geração que ainda existe é a Amazon. Todas as outras falharam. O Google é da segunda geração, e o Facebook é da terceira. O Google se aproveitou de muitas coisas que o Yahoo fez, certas ou erradas.