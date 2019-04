Patrick T. Fallon/The new York Times Lyft iniciou vendas de ações na última sexta-feira, 29 de março

*ATUALIZADO ÀS 20H30 COM INFORMAÇÕES DE FECHAMENTO DE MERCADO NA BOLSA DE NASDAQ*

As ações da Lyft despencaram no segundo dia de negociação da companhia na Bolsa. Nesta segunda-feira, 1, as ações da companhia fecharam o pregão com queda de 12%, sendo vendidas a US$ 69, valor abaixo dos US$ 72 estimados pela companhia na estreia.

Os analistas atribuem ao mau desempenho às desconfianças dos acionistas sobre a capacidade da Lyft em dar lucros aos acionistas – a companhia perdeu US$ 991 milhões em 2018, valor ainda maior que os US$ 688 milhões registrados em 2017.

Outro fator determinante foi o reflexo do mercado à valorização antecipada do valor das ações no primeiro dia de pregão. Na estreia, acontecida na última sexta-feira, a empresa abriu o pregão com seus papeis sendo negociados a US$ 87,24, 21% mais valorizado que o previsto pela companhia. No dia, as ações fecharam em alta de 9% o que tornou a Lyft uma empresa avaliada em US$ 22,2 bilhões.

A Lyft é a primeira empresa do modelo de economia compartilhada a se tornar pública. Hoje, a companhia detém 39% da participação do mercado de caronas nos Estados Unidos. O seu maior rival, o Uber, também deve abrir capital nas próximas semanas. A estimativa de especialistas é que a startup comece a ser negociada na Bolsa ainda este mês.