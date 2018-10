Lucy Nicholson/Reuters Empresa ganhou quase US$ 8 bilhões com valorização nesta segunda-feira, 1

Nesta segunda-feira, 1, o mercado reagiu com bom humor ao acordo feito pela fabricante de carros elétricos Tesla e a Securities and Exchange Comission (SEC), órgão regulador das empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos. No pregão da bolsa de valores Nasdaq, as ações da empresa de Elon Musk subiram 17,3%, encerrando o dia cotadas a US$ 310,70. Com a valorização, a companhia fechou a segunda-feira avaliada em US$ 53 bilhões, quase US$ 8 bilhões a mais do que na sexta-feira, 28.

Anunciado no último sábado, 29, o acordo entre a SEC e a empresa prevê o pagamento de uma multa de US$ 40 milhões – US$ 20 milhões pela Tesla e US$ 20 milhões pelo seu presidente executivo Elon Musk –, além do afastamento de Musk da presidência do conselho de administração da companhia.

O pacto encerrou um processo movido pela autoridade reguladora, após investigação concluir que Musk influenciou o mercado e prejudicou seus acionistas. Mais especificamente, o erro de Musk fpi publicar um tuíte sobre a proposta de fechar o capital da Tesla se suas ações batessem US$ 420, durante o pregão do dia 11 de agosto.

No documento entregue à Justiça americana, a SEC diz que Musk “sabia ou era imprudente em não saber” que seus tuítes sobre tirar a Tesla da Bolsa eram falsos e enganosos, dado que ele nunca havia discutido tal transação com nenhuma fonte de financiamento.

À época, Elon Musk disse publicou a informação porque estava em negociações avançadas com o fundo soberano da Arábia Saudita (PIF), que emprestaria o dinheiro para a transação. Musk desistiu de tirar a Tesla da Bolsa 18 dias após os primeiros tuítes.

Além de ter de deixar a cadeira de presidente do conselho da empresa, o acordo prevê que Musk fique inelegível para este cargo por três anos.

Também ficou definido que a Tesla estabelecerá um novo comitê de diretores independentes e implementará controles para supervisionar as comunicações de Musk. Os 40 milhões de dólares em multas serão distribuídos aos investidores prejudicados no caso sob aprovação por um tribunal.