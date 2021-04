Reuters O acidente ocorreu com um Tesla Model S, de 2019, ao norte da cidade de Houston

A Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário dos Estados Unidos (NHTSA) disse nesta segunda-feira, 19, que investiga um acidente com um carro da Tesla no Estado do Texas, ocorrido no sábado, que deixou dois mortos. Segundo polícia local, "ninguém estava dirigindo o veículo” quando o carro bateu e pegou fogo.

A NHTSA disse que criou imediatamente uma equipe especial de investigação para apurar o caso. "Estamos ativamente engajados com as autoridades locais e a Tesla para saber mais sobre os detalhes do acidente e tomaremos as medidas apropriadas quando tivermos mais informações", afirmou.

O acidente ocorreu com um Tesla Model S, de 2019, ao norte da cidade de Houston. Segundo autoridades, o veículo bateu em uma árvore. "Não havia ninguém no banco do motorista", disse a sargento Cinthya Umanzor, do Distrito 4 da Polícia do Condado de Harris.

De acordo com outro policial, Mark Herman, evidências físicas do local e as entrevistas com testemunhas levam a acreditar que ninguém estava dirigindo o veículo no momento do acidente. Os homens tinham 59 e 69 anos: um estava no banco do passageiro da frente e o outro no banco de trás, disse Herman. Segundo ele, minutos antes do acidente, as esposas dos homens os viram sair no Tesla depois de comentarem sobre o recurso de piloto automático do veículo.

As ações da Tesla operavam em queda de 4% às 16h15 (horário de Brasíia).

Segurança

O caso acontece em meio a um crescente escrutínio sobre o sistema de direção automática da Tesla. A NHTSA disse no mês passado que estava investigando 27 acidentes envolvendo carros da empresa, entre comprovação e suspeita de uso do piloto automático.

Em janeiro, presidente executivo da Tesla, Elon Musk, disse que espera grandes lucros de seu software de direção totalmente autônoma. À época, ele disse que estava “altamente confiante de que o carro será capaz de dirigir sozinho com confiabilidade superior à humana este ano”.

Em seu site, a Tesla diz que o piloto automático é o "futuro do carro". A empresa, porém, avisa que "os recursos atuais do piloto automático exigem supervisão ativa do motorista e não tornam o veículo autônomo". /COM REUTERS