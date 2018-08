Joe Skipper/Reuters Elon Musk acumula os cargos de presidente das três companhias que criou: Tesla, SpaceX e The Boring Company

A gestora de fundos de investimento BlackRock, uma das principais acionistas da Tesla, pediu em junho a deposição de Elon Musk como presidente do conselho da empresa. A proposta, liderada pela empresa, foi colocada em votação na época mas foi derrotada por vasta maioria: ao todo, os detentores de 86 milhões de ações da fabricante de carros elétricos preferiram a permanência de Musk no cargo. Já o grupo que queria Musk fora do posto teve o apoio apenas dos donos de 17 milhções de ações.

A votação, secreta, foi revelada apenas nesta sexta-feira, 31, pela agência de notícias Reuters. Apesar do resultado positivo para Musk, a existência de uma discussão sobre o assunto mostra como o executivo está sendo pressionado dentro da Tesla. Hoje, além de presidente do conselho, ele também é o presidente executivo da fabricante de carros elétricos.

Os acionistas que votaram contra o executivo defendem que as funções de presidente e diretor executivo sejam dividas entre dois executivos. A justificativa é que a divisão melhoraria a supervisão das atividades de membros do alto escalão da empresa. Um grande investidor, cujo nome não foi divulgado, também apoiou a proposta.

Sozinha, a BlackRock controla cerca de 6,5 milhões das 170 milhões das ações da fabricante de carros elétricos. Já os membros de fundos como Vanguard Group e Fidelity Investments votaram contra a proposta de ter um presidente independente, apoiando o posicionamento do conselho da Tesla, que apoia seu fundador.

Musk está sob pressão na Tesla há tempos, lidando com problemas de fabricação e linha de produção. A temperatura, porém, subiu ainda mais no último dia 7 de agosto, quando ele usou seu perfil no Twitter para dizer que planejava tirar a empresa da bolsa de valores – na semana passada, ele desistiu da proposta. Desde então, o conselho da Tesla tem dito repetidamente que o sucesso da empresa até agora não teria sido possível sem a participação ativa de Musk.