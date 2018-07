REUTERS/Jason Reed O megaempresário de mídia Rupert Murdoch, do grupo Fox

A 21st Century Fox anunciou nesta sexta-feira, 27, que seus acionistas aprovaram a oferta de aquisição de seus ativos de cinema e televisão por US$ 71 bilhões, em ações e dinheiro, feita pela Walt Disney Company em junho. Os resultados da reunião de acionistas foram divulgados em um encontro especial realizado nesta manhã em Nova York.

A Disney já havia feito uma proposta anterior na casa de US$ 54 bilhões, mas foi forçada a aumentá-la depois que a Comcast, maior empresa de televisão dos EUA, propôs pagar US$ 66 bilhões pela Fox. Na semana passada, a Comcast desistiu da Fox, mas resolveu continuar na briga pela rede de televisão britânica Sky, um dos principais ativos da Fox.

Com a aprovação pelos acionistas, resta pouco para o acordo ser firmado – a transação já havia sido aprovada previamente pelas autoridades regulatórias americanas. Se o acordo chegar ao fim, a Disney terá direito sob marcas famosas da Fox, como os X-Men, Os Simpsons e Arquivo X. Além disso, a empresa ganha força para lutar contra gigantes de tecnologia que tem entrado no ramo do entretenimento, como Netflix e Amazon.

Não serão, porém, todos os ativos da Fox, comandada pelo magnata da mídia Rupert Murdoch, que serão vendidos à Disney: a emissora de TV Fox, bem como a Fox News e os canais de esportes Fox Sports farão parte de uma nova empresa, possivelmente chamada de New Fox, sob o comando de Murdoch.