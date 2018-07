AFP PHOTO / Josh Edelson Em evento na sede da Apple em Cupertino, na Califórnia, Tim Cook lançou o novo iPhone X.

Após vários analistas de mercado minimizarem as preocupações em torno da demanda e das vendas do novo iPhone, as ações da Apple subiram nesta segunda-feira, 30. Como a empresa não divulga informações sobre as pré-vendas do dispositivo, os investidores e analistas fazem estimativas baseadas em pesquisas com fornecedores, consumidores e em outros indicadores da indústria.

Nesta segunda-feira, muitos analistas de mercado indicaram que a demanda pelo dispositivo durante a pré-venda na última sexta-feira, 27, foi forte. Desde o anúncio dos produtos, no dia 12 de setembro, até o dia 26 de outubro, o preço das ações da companhia havia caído 2,5%, mas voltou a subir na sexta-feira após a empresa anunciar que a pré-venda do iPhone X estava além do esperado.

As ações subiram para US$168,07 no começo da sessão, o que adicionou quase US$ 26 bilhões na capitalização de mercado da Apple, que quase se tornou a primeira empresa a valer US$ 1 trilhão, atingindo um valor de mercado US$930 bilhões. No meio do dia, as ações reduziram os ganhos e subiram 1,9%, chegando a US$ 166,15.

Daniel Ives, analista da consultoria GBH Insights, estimou que o iPhone X terá 50 milhões de unidades na pré-venda, acima dos 40 milhões previamente estimados. O analista chamou também o primeiro estágio de vendas no novo dispositivo de um sucesso estelar. "Com o lançamento oficial do iPhone X nas lojas da Apple previsto para esta sexta-feira, 3 de novembro, antecipamos uma demanda muito alta em todo o mundo, já que haverá um estoque limitado disponível", disse.