Drew Angerer/AFP Inicialmente cotada a US$ 17 por ação, a empresa começou a ser negociada na última quinta, a US$ 24 por papel – valorização de 41% na comparação com o preço inicial estipulado

As ações da Snap, empresa responsável pelo aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat, despencaram 12% na segunda-feira, 6. Com a desvalorização fecharam no nível mais baixo em três sessões desde a estreia dos papéis no mercado, na semana passada.

A abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) de US$ 3,4 bilhões na quinta-feira passada foi a oferta inicial de ações de empresa de tecnologia mais disputada em três anos, mas o alto valor atribuído à companhia deficitária e a lentidão do crescimento em sua base de usuários têm causado dúvidas em Wall Street.

Na estreia, na semana passada, a ação da Snap saltou 44%, de US$ 17 por ação para US$ 24,48. Depois de saltar mais 11% na sexta-feira, a ação reverteu o curso na segunda-feira e caiu 12,25%, para US$ 23,77.

"Não há, necessariamente, algo errado com ela. É porque provavelmente o papel subiu muito, muito rapidamente", disse Ken Polcari, diretor na O'Neil Securities, em Nova York.

De seis analistas que iniciaram cobertura das ações da Snap, quatro recomendaram venda e dois têm recomendação neutra.