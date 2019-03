Mario Tama/Getty Images/AFP Fundadores da Lyft na abertura da venda de ações em Los Angeles

As ações da Lyft, principal rival do Uber nos EUA estrearam em forte alta nesta sexta, 29. Os papeis da empresa abriram o primeiro pregão valendo US$ 87 por volta das 12:50. Nesta quinta, 28, a Lyft fechou o dia avaliada em US$ 24,3 bilhões. Ao receber sua última rodada de investimento, no ano passado, ela era avaliada em US$ 15 bilhões. Na última semana, a Lyft aumentou o preço de suas ações de US$ 68 para US$ 72. A empresa mudou o valor depois de perceber forte de demanda de interessados, informaram fontes ao jornal The New York Times.

A avaliação da Lyft faz dela a maior empresa a abrir capital desde o Alibaba, em 2014. Isso abre caminho para empresas do Vale do Silício que querem entrar no mercado de ações este ano, incluindo Uber, Pinterest, Slack e Postmates. A expectativa é de que Uber será avaliado em US$ 120 bilhões. Nos EUA, a Lyft tem 34% do mercado de apps de transportes, enquanto os outros 66% pertecem ao Uber.

Com o valor das ações ainda em US$ 72, Logan Green e John Zimmer, fundadores da companhia, tinham levantado fortunas de US$ 603 milhões e US$ 416 milhões respectivamente. A gigante do comércio eletrônico Rakuten, que tem 13% das ações, arrecadou US$ 2,3 bilhões. A General Motors e a Fidelity levantaram US$ 1,3 bilhão. A Alphabet, controladora do Google, levantou uma fátia de US$ 923,7 milhões.

Fundada em 2012 e sediada em São Francisco (EUA), a Lyft tem um negócio menos complexo que o Uber. Ela opera apenas em cidades dos EUA e Canadá e não tem serviços de entregas, como o Uber Eats. Apesar disso, alguns investidores acreditam que as companhias de economia compartilhada podem não ser a melhor escolha entre as negociadas na Nasdaq.

Os pessimistas lembram que muitos acionistas já foram surpreendidos pelo mau desempenho de empresas de tecnologia. O caso mais recente foi a rede social de mensagens efêmeras Snap, cujos papéis hoje são negociados a um preço bem menor do que o cotado na estreia.

Fundo de transporte. Logan Green e John Zimmer, fundadores da companhia, decidiram fazer o evento midíatico de abertura de venda das ações em um galpão em Los Angeles, em vez de da Nasdaq, em Nova York. A decisão pouco comum foi para anunciar que a companhia investirá anualmente US$ 50 milhões ou 1% do seu lucro, o que for maior, num programa de melhora do trânsito nas cidades onde opera.

O Lyft City Works bancará viagens gratuitas para organizações sem fins lucrativos e será usado na construção de infraestrutrua de transporte. A cidade de Los Angeles recerá US$ 5 milhões para a construção de um sistema elétrico de transporte para o financiamento de viagens de beneficiários dos programas municipais de moradia. /COM INFORMAÇÕES DA REUTERS