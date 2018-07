A Nintendo divulgou na última quinta-feira, 20, um vídeo sobre seu futuro aparelho de videogame que pode ser usado como um console tradicional ou como um dispositivo portátil. Entretanto, a ausência de recursos revolucionários fez as ações da companhia despencarem nesta sexta-feira, 21.

As ações da Nintendo fecharam em baixa de 6,5% nesta sexta-feira, conferindo um valor de mercado para a empresa de US$ 35 bilhões. A ação, porém, ainda acumula valorização de cerca de 70% desde o início de julho, depois do lançamento de Pokémon Go e de Super Mario Bros para iPhone.

A queda nas ações é um reflexo do lançamento do novo videogame Nintendo Switch, primeiro console de videogame da companhia em quatro anos e que deverá ser lançado em março de 2017.

Dependência. O sucesso do aparelho, que não teve preço revelado, é crucial para a empresa, pois a Nintendo considera o console de videogame como centro de seus negócios depois que seu último modelo no segmento, o Wii U, teve fracas vendas.

"O vídeo não mostrou o aparelho sendo utilizado de novas formas interessantes, a jogabilidade se parece surpreendentemente familiar com qualquer outro console", disse Takeshi Koyama, analista sênior da Mizuho Securities, em relatório a clientes.

Ele acrescentou que muitas das características do novo aparelho não foram esclarecidas, como se a tela da unidade principal do console é sensível a toque ou se pode ser sincronizada com outros dispositivos.

The Legend of Zelda, Super Mario e Splatoon foram exibidos no novo console e dezenas de produtoras como Activision, Electronic Arts e Take-Two estão desenvolvendo jogos para a plataforma.

Eiji Maeda, analista da SMBC Nikko Securities, afirmou que os jogos devem cair no gosto de fãs tradicionais da Nintendo, mas que não houve títulos mostrados que parecem fazer a empresa ingressar em novos públicos.

A Nintendo vendeu 13 milhões de consoles Wii U desde o lançamento em 2012 ante 101 milhões do predecessor Wii, lançado em 2006.