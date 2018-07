Thomas White/Reuters A rede social Snapchat é o principal produto da Snap

As ações da Snap caíram 22% nesta quarta-feira, 2, um dia após a empresa divulgar os seus resultados financeiros considerados abaixo do esperado. O mercado considerou que a rede social perdeu a confiança de seus usuários e anunciantes após a reformulação de seu principal aplicativo, o Snapchat.

A expectativa era de que a rede social fechasse o primeiro trimestre do ano com 194,15 milhões de usuários, mas até 31 de março a plataforma contava com 191 milhões. Em termos comparativos, a quantidade de usuários é 15% maior que o mesmo período do ano passado, mas indicou uma desaceleração em comparação com o crescimento de 18% do trimestre anterior.

Os valores de receita também não atingiram o esperado. A expectativa era que a empresa gerasse US$ 244,5, mas a Snap fechou o trimestre com US$ 230,7 milhões. Apesar disso, o valor é 54% maior que o ano anterior.

A empresa apresentou prejuízo líquido de US$ 385,8 milhões o correspondente a US$ 0,30 por ação. A quantidade é menor que o ano passado, quando a perda foi de US$ 2,21 bilhões, ou seja, US$ 2,31 por ação.

Justificativa. O mercado entendeu que os resultados financeiros da empresa foram prejudicados pelo novo desenho do Snapchat que separou o conteúdo de amigos dos anunciantes. Apesar disso, a empresa disse que manterá a decisão porque a abordagem deve gerar crescimento no longo prazo.

"O novo design criou novas oportunidades e estamos ansiosos para continuar nossos esforços de refinar e melhorar o Snapchat", disse Evan Spiegel, presidente do Snap, em conferência com analistas na última terça-feira.

O momento complicado do Snap é contrário ao seu rival Instagram que, na semana passada, anunciou aumento de 63% em seus lucros.