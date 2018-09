Rebecca Cook/Reuters Elon Musk negou acordo com a SEC que pedia o afastamento dele do cargo de presidente da Tesla por dois anos

As ações da Tesla continuaram em queda no pregão dessa sexta-feira, 28, um dia depois que a SEC chamou Elon Musk de fraudulento e pediu que ele seja proibido de dirigir qualquer empresa de capital aberto. Às 12h30 desta sexta (horário de Brasília) as ações da fábrica de carros elétricos caíam 11%, sendo negociados US$ 273.

Alguns analistas disseram que o processo ingressado pela SEC no Tribunal Federal de Manhattan foi apenas o início de uma batalha legal de autoridades, vendedores a descoberto e outros investidores contra Musk e que podem custar muito dinheiro à Tesla.

"A ação civil da SEC pode levar a saída permanente ou temporária de Musk da Tesla. Isso acalmaria as ações do mercado", disse Brian Johnson, analista do Barclays.

O órgão fiscalizador também pediu que Musk saísse da empresa por dois anos e pagasse uma multa. O empreendedor teria negado o acordo. A expectativa de Wall Street é que Musk renuncie a qualquer momento o maior posto da Tesla.

Na avaliação de Ivan Fienseth, analista da Tigress, a empresa vai perder muito dinheiro se Musk sair do comando. “Para que a Tesla arrecade dinheiro, acho que os investidores vão querer que o Musk continue envolvido, mas tenha mais controles no lugar”.

Motivos. Na última quinta-feira, a SEC apresentou o fim da sua investigação realizada nos últimos dois meses. O órgão avaliava os motivos que levaram Elon Musk a usar sua conta pessoal no Twitter para divulgar que tiraria a Tesla da Bolsa de Valores caso o preço da ação atingisse US$ 420. Em casos como esses, executivos usam canais oficiais para dar declarações que influenciam a negociação das ações.

No documento entregue à Justiça americana, a SEC dis que Musk "sabia ou era imprudente em não saber" que seus tuítes eram falsos e enganosos, e que prejudicou acionistas.

Além da SEC, Musk também está sendo investigado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos que avalia se o executivo está escondendo informações aos acionistas sobre a saúde da empresa.