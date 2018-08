James Glover/Reuters Elon Musk, presidente e fundador da Tesla, desistiu da ideia de fechar o capital da empresa

As ações da fabricante de carros elétricos Tesla estavam sendo negociadas em baixa de quase 3% na manhã desta segunda-feira, 27. A queda acontece no primeiro dia útil depois que o presidente da empresa, Elon Musk, anunciou oficialmente que não vai mais fechar o capital da companhia.

Musk divulgou a decisão no site da empresa, na noite da última sexta-feira, 24. O executivo disse que desistiu após ter acesso a um estudo feito pelos consultores da Goldman Sachs e do Morgan Stanley que mostrou que a maioria dos acionistas da Tesla não concordava com a ideia da empresa de sair da bolsa de valores.

Próximos passos. Especialistas esperam agora que a Tesla anunciem novos executivos-chaves para a companhia. Isso porque temem que a figura de Elon Musk possa ser prejudicada com a possível investigação do órgão fiscalizador das bolsas de valores dos Estados Unidos. O executivo é investigado por supostamente interferir no valor das ações da companhia após anunciar a intenção de fechar capital em sua conta particular no Twitter, ao invés de usar caminhos tradicionais e oficiais, exigidos pelo órgão.

“Esperamos que o caso tenha feito o Conselho pensar em um presidente mais operacional ou, no mínimo, em um diretor de operações”, disseram analistas da Cowen e Co, em uma nota divulgada aos clientes.

Já Joseph Spak, especialista da RBC Capital Markets, acredita que “o envolvimento de Musk na empresa é fundamental, mas agora mais do que nunca a Tesla precisa de um executivo que tenha forte histórico operacional para acompanha-lo”.

No último domingo, a Tesla descartou a possibilidade de procurar um diretor de operações: "Estamos sempre à procura de executivos altamente talentosos (...), mas não há uma busca ativa por um diretor de operações", disse um porta-voz por e-mail.

Tempo ruim. A desistência de Musk impactou em cheio no mercado. Antes de iniciar o pregão, as negociações europeias e no pré-mercado de Nova York as negociações eram feitas com queda de mais de 5%. Durante o pregão, às 10h40 no horário de Brasília, as ações eram negociadas com queda de 1%, a US$ 321.

Com a ideia de fechar capital descartada, o mercado espera que a Tesla cumpra a promessa de ser rentável nos próximos meses. A empresa tinha em caixa US$ 2,78 bilhões no fim do segundo trimestre, um movimento muito positivo quando comparado ao prejuízo de US$ 718 milhões registrado no período anterior.

Um dos maiores desafios da Tesla é incrementar a produção de seu mais recente veículo, o Model 3, que é considerado fundamental para atender metas de lucratividade. O carro será o primeiro modelo popular da companhia que pretende lucrar com grande quantidade de vendas.