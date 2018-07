REUTERS

As ações da Match Group, dona do popular site de namoro Match.com e do aplicativo Tinder, saltaram até 16% em sua estreia na bolsa de valores nesta quinta-feira, 19, o que avaliou a companhia no valor de US$ 3,34 bilhões.

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da companhia controlada pelo magnata de mídia Barry Diller levantou US$ 400 milhões em sua abertura de capital. O preço inicial das ações foi de US$ 12 – o mais baixo na faixa estimada pelos analistas.

O Match Group planeja usar os recursos para pagar dívida que deve a seu controlador, a IAC/InterActiveCorp, de Diller. A IAC detém uma fatia de cerca de 86 da Match.

Também em estreia nesta quinta-feira, as ações da empresa de pagamentos por dispositivos móveis Square deram esperanças ao mercado de startups de tecnologia, disparando 64%.

