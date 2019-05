Daniel Acker/Bloomberg Startup Beyond Meat vende diferentes tipos de carne vegetal

Dona de um hambúrguer que imita carne, mas é feito com proteína de soja e de ervilhas, a startup californiana Beyond Meat estreou na bolsa de valores nesta quinta-feira, 2, em alta temperatura: ao longo do dia, as ações da empresa se valorizaram em 163%, encerrando o pregão da Nasdaq cotadas a US$ 65,75.

Os papeis encerraram o dia US$ 40,75 acima do preço inicial pretendido pela startup, de US$ 25. Com a valorização, a Beyond Meat acabou o dia avaliada no mercado em US$ 3,8 bilhões. Com o IPO, a startup captou US$ 240 milhões, recursos que deverão ser usados para mantê-la competitiva no mercado crescente de "carne vegetal" – isto é, alimentos feitos a partir de vegetais, mas que buscam imitar características, gosto e apresentação de derivados de animais.

Brendan McDermid/Reuters Ações da Beyond Meat valorizaram quase 200% no primeiro dia de pregão

O mercado sem carne

É um setor ocupado pela Beyond Meat e por outras startups, como a Impossible Foods, fundada por um professor de bioquímica de Stanford, bem como a chilena NotCo, que tem uma maionese "feita por algoritmo", à base de grão-de-bico. Cada empresa tem seu próprio método: enquanto a Impossible Foods, por exemplo, injeta hemoglobina na soja para fazê-la "sangrar", a Beyond Meat aposta em uma mistura de proteína de soja de ervilhas, processado de forma que sua textura lembre a de carne real.

Essas empresas apostam em um potencial de mercado baseado não só em vegetarianos e veganos, mas também em consumidores preocupados com a "pegada ambiental" deixada pela pecuária – como o alto consumo de água ou altos níveis de metano soltos na atmosfera pelo gado bovino.

Para Ethan Brown, presidente executivo da Beyond Meat, a abertura de capital de sua empresa representa uma oportunidade para "crescimento econômico no lado rural dos EUA e em todo o mundo." Segundo estimativa da consultoria Nielsen, o mercado de carne vegetal cresceu 19,2% atingindo US$ 878 milhões no último ano.

Para Brown, a chegada da Beyond Meat à Bolsa não significa que a empresa deixará de gerir conflitos entre os interesses e tomar decisões baseadas no meio ambiente. "Os consumidores estão procurando produtos que lhes permitam ser mais saudáveis ", disse ele em uma entrevista. "Toda vez que vendemos nossa carne, estamos não só aumentando as vendas, mas expandindo nossa missão."

Há ainda certo glamour na proposta da empresa, que atraiu investidores como empresários e celebridades de Hollywood. Entre eles, estão o co-fundador da Microsoft, Bill Gates, o ex-diretor executivo do McDonald’s Don Thompson, e o ator Leonardo DiCaprio. Compõe a lista ainda a empresa de capital de risco Kleiner Perkins Caufield & Byers LLC, que detém 16% da empresa, e a Evident Ventures, co-fundadora do Twitter, com 9%.