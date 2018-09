Dado Ruvic/Reuters Facebook lança programa de aceleração para empresas de mídia

Menos de um dia após o Facebook anunciar mudanças nos algoritmos de feed de notícias, a rede social viu suas ações caírem 4% na manhã desta sexta-feira, 12. A queda é uma resposta do mercado às declarações dadas por Mark Zuckerberg de que a mudança na forma como o algoritmo seleciona as postagens no feed de notícias pode reduzir o tempo e algumas métricas de engajamento da rede social.

Com as ações em queda, o Facebook pode perder quase US$ 23 bilhões em valor de mercado até o fechamento do mercado nesta sexta-feira, 12, estimam especialistas.

Segundo a divulgação do Facebook nesta quinta-feira,11, a mudança provavelmente significaria diminuição no tempo gasto na rede social, além de que das de algumas medidas de engajamento. A ferramenta de publicidade não sofrerá alterações.

Impacto. A imprensa pode ser a indústria mais afetada com as mudanças, bem como pequenas e médias empresas. John Ridding, presidente-executivo do jornal Financial Times, alertou, nesta sexta-feira, 12, que o domínio da publicidade online feita por empresas de sites de pesquisa e redes sociais estava pressionando as empresas de mídia.

“O Financial Times fica feliz com os movimentos para reconhecer e analisar a confiabilidade de notícias. Mas uma solução sustentável para os desafios do novo ecossistema de informação requer mais medidas”, afirmou. “Em particular, um modelo de assinatura viável em plataformas que permite aos editores criar uma relação direta com os leitores e gerenciar os termos de acesso ao seu conteúdo.”