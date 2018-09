Emmanuel Dunand/AFP Kevin Systrom (foto) e Mike Krieger não querem mais trabalhar no Instagram

O anúncio feito na última segunda-feira, 24, de que os fundadores do Instagram estão deixando a rede social não desanimou os investidores do Facebook. A empresa de Mark Zuckerberg fechou estável o pregão desta terça-feira, 25, apresentando uma ligeira queda de 0,30% no valor das ações.

Segundo especulações publicadas na imprensa americana, Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, decidiram dixaram seus postos de executivos na rede social, após uma série de desentendimentos com Mark Zuckerberg: os dois empreendedores não concordavam com as ideias do dono do Facebook para o futuro do Instagram.

As ações do Facebook fecharam as negociações desta terça-feira custando US$ 164,91, uma queda de 0,30% em relação ao dia anterior, perda considerável estável pelo mercado.

Na despedida, publicada na noite de segunda-feira no blog da empresa, Systrom e Krieger disseram que estão prontos "para um novo capítulo", dando pistas de que a dupla pode voltar a trabalhar em um novo projeto.

Atualmente, a rede social de fotos é vista como uma das principais janelas para o Facebook, que tem perdido usuários mais novos. O Instagram é considerado uma ferramenta em potencial para vender anúncios, uma forma de sustentar a empresa em casos de novas possíveis crises envolvendo o aplicativo principal do grupo.

Os dois empreendedores se conheceram enquanto cursavam a Universidade de Stanford. A dupla criou o Instagram em 2010 e vendeu a rede social ao Facebook por US$ 1 bilhão dois anos depois, quando a empresa tinha ainda 30 milhões de usuários. Em junho deste ano, o Instagram chegou à marca de 1 bilhão de usuários e a rede social já representa 16% das receitas do Facebook.