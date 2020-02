Gigante de buscas deixou temporariamente o clube do 'US$ 1 trilhão'

A Alphabet, holding que controla o Google, divulgou nesta segunda-feira, 3, que teve o menor crescimento de receita de um quatro trimestre (outubro a dezembro) nos últimos cinco anos. O faturamento total da empresa no período entre outubro e dezembro de 2019 ficou em US$ 46,1 bilhões, em alta de 17,3% na comparação com o ano passado. Os números ficaram abaixo das expectativas dos investidores, o que levou as ações do Google a caírem cerca de 4,5% após o fechamento do mercado na bolsa de valores Nasdaq.

Com a desvalorização, a Alphabet deixou temporariamente o clube do US$ 1 trilhão, que reúne empresas com esse valor de mercado – além da gigante de buscas, pertencem ao time Apple, Amazon e Microsoft e a gigante petroleira Saudi Aramco. A Alphabet teve ainda lucro de US$ 10,7 bilhões ao longo do quatro trimestre de 2019.

No balanço, a Alphabet também divulgou números para o ano fiscal de 2019, encerrado em dezembro último. A receita total ficou em US$ 161,8 bilhões, enquanto o lucro ficou em US$ 34,3 bilhões.

YouTube

Pela primeira vez, a Alphabet também revelou números por trás do negócio do YouTube, seu site de vídeos utilizado por mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. No quarto trimestre de 2019, o site faturou US$ 4,7 bilhões com anúncios. Ao longo de 2019, esse número foi de US$ 15,1 bilhão em faturamento, um crescimento de 35% na comparação com 2018.

Outras apostas

A empresa também revelou ainda números sobre a operação de seu segmento de Outras Apostas, que incluem a divisão de carros autônomos Waymo e a empresa de ciências da vida Verily. A área teve receita de US$ 172 milhões, mas o prejuízo ficou na casa de US$ 2 bilhões, o maior da história para a divisão.