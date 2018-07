O número de novos assinantes do Netflix no segundo trimestre de 2016 ficou bastante abaixo da expectativa do mercado: nesta segunda-feira, 18, a empresa disse que teve 1,52 milhão de adesões a seu serviço de streaming de vídeo no mercado global, contra a expectativa de 2,1 milhões. Os números ruins fizeram com que as ações da empresa caíssem cerca de 15% após o fechamento do mercado, indo do patamar de US$ 99 para a casa dos US$ 83.

Os resultados ruins também aconteceram nos Estados Unidos, até hoje o principal mercado do Netflix no mundo: por lá, a empresa teve apenas 160 mil novos assinantes, contra 532 mil na expectativa dos analistas.

O principal fator para a baixa adesão foi o aumento recente dos preços no serviço de streaming, o que afastou clientes. Aqui no Brasil, o plano de duas telas, que custava R$ 16,90, passou a R$ 19,90; o plano de duas telas + HD era vendido a R$ 19,90 e agora custa R$ 22,90; e quatro telas + HD e Ultra HD custava R$ 26,90 e agora é de R$ 29,90.

A empresa havia previsto em abril que as assinaturas aumentariam em 500 mil nos EUA e 2 milhões no exterior no período.

A receita total de streaming subiu para US$ 1,97 bilhão no trimestre, ante US$ 1,48 bilhão um ano antes.