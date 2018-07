Twitter Twitter decide testar novo limite de até 280 caracteres em suas publicações.

As ações do Twitter despencaram quase 13% nesta segunda-feira, 10, depois que a agência Bloomberg publicou no final de semana que a empresa da rede social provavelmente não receberá qualquer oferta de compra.

Salesforce, Google e Walt Disney vinham trabalhando com bancos sobre uma potencial aquisição do Twitter, mas é improvável que uma oferta seja anunciada, disse a Bloomberg, citando fontes.

O Twitter planejava uma reunião de conselho de administração com assessores externos na sexta-feira, 7,para discutir uma venda, mas o encontro foi cancelado.

Na semana passada, as ações do Twitter caíram 20%, depois que o site de notícias de tecnologia Recode publicou que Google, Disney e Apple não estavam interessadas em comprar a companhia, que se colocou à venda em setembro.

O presidente-executivo da Salesforce, Mark Benioff, tinha publicamente expressado interesse no Twitter anteriormente, mas não chegou a dizer se a empresa de software corporativo faria uma oferta.

O Twitter, que enfrenta uma base estagnada de usuários e prejuízos contínuos, vinha afirmando que tinha interesse em concluir venda da empresa até a divulgação dos resultados de terceiro trimestre, em 27 de outubro.

Muitos investidores e analistas acreditam que o Twitter não tem um plano alternativo claro se uma venda de empresa fracassar.