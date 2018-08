Reuters Mark Zuckerberg vai depor nesta quarta-feira, a partir das 11h, na Câmara dos Deputados americana

O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg vai depor pela segunda vez no Congresso americano nesta quarta-feira, 11, a partir das 11h (horário de Brasília), um dia depois de passar cinco horas e dez minutos respondendo perguntas no Senado americano.

Ele vai falar sobre o escândalo de uso de dados da rede social pela consultoria Cambridge Analytica e a interferência russa a partir da plataforma que comanda nas eleições americanas de 2016 – além de assumir a responsabilidade pelos erros da empresa nas duas ocasiões. Na sessão do Senado, Zuckerberg sofreu pouca pressão dos congressistas – a expectativa é de que o nível das perguntas melhore nesta quarta-feira.

Espera-se também uma longa manhã para o executivo, respondendo a mais e mais perguntas dos deputados americanos. Na terça-feira, falou-se muito sobre regulação das empresas de internet – a sessão desta quarta pode dar sequência ao início de uma longa batalha entre Washington e o Vale do Silício a respeito da regulação das empresas de internet. O Link vai acompanhar a transmissão do segundo depoimento de Zuckerberg e traz os detalhes aqui – siga com a gente ao vivo.