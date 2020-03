Divulgação/Adidas Além das recompensas no FIFA Mobile, a tecnologia ainda permite desafios no mundo real, a partir de movimentos com a chuteira

A Adidas anunciou uma tecnologia que vai permitir que os chutes dados naquela partida de futebol da firma se tornem recompensas no FIFA Mobile, jogo disponível para celular. Chamada de Adidas GMR, a palmilha inteligente é uma parceria com Google e a desenvolvedora de jogos EA, e traz um pequeno rastreador que fica dentro da chuteira, para medir os movimentos feitos durante um jogo de futebol. O par de palmilhas chega ao mercado por US$ 40.

A tecnologia - chamada Google Jacquard - já foi usada em jaquetas da marca Levi's e mochilas da grife Yves Saint Laurent e na palmilha funciona através de uma espécie de chip recarregável, acoplado no sapato. Para utilizar, a Adidas recomenda que o dispositivo seja colocado no pé dominante, para captar os movimentos de maior qualidade.

Play connected. Introducing #adidasGMR, a brand-new innovation created in partnership with @EAFIFAMOBILE and Jacquard™ by @GoogleATAP. Enabling you to impact your game, through real-world play. Exclusively available now: https://t.co/TCDkwkjI4J pic.twitter.com/1kHiakwEpz — adidas Football (@adidasfootball) March 10, 2020

A partir disso, o GMR, conectado com um smartphone através do aplicativo de mesmo nome, registra os chutes e corridas por algorítmos, e direciona os resultados para o FIFA Mobile. Conectado com os aplicativos, também é possível cumprir desafios no mundo real, como "treinos" de chute e corrida, inclusive com ranking de usuários melhores colocados nessas tarefas.

É preciso, porém, garantir que o Adidas GMR esteja carregado. A bateria dura, em média, de dois a três dias em uso intenso, mas pode chegar a uma semana dependendo da frequência das atividades, informou a empresa. O carregamento é feito a partir de um cabo micro USB depois que a palmilha é retirada da chuteira.