Dado Ruvic/Reuters Adolescente se declara inocente de hackear o Twitter

Acusado de ser o mentor do hack a celebridades no Twitter, o adolescente de 17 anos da Flórida se declarou inocente nesta terça, 4. Graham Clark afirmou ao juíz Christopher Nash, em Tampa, não ser culpado das 30 acusações de fraude atribuídas a ele pela investigação, segundo registros da audiência.

Clark tem uma nova audiência marcada para a quarta, 5, no qual argumentará por uma redução na fiança de US$ 750 mil e negociará condições de soltura. David Weisbrod, advogado do adolescente, não respondeu os pedidos por entrevista. Um britânico de 19 anos e um homem de 22 anos da Flórida também foram indiciados por por auxiliar o ataque, afirmou o Departamento de Justiça.

Clark teria embolsado pelo menos US$ 100 mil num golpe que usou contas de celebridades para solicitar investimentos de incautos no Twitter. Mason Sheppard, 19, da cidade de Bognor Regis, no Reino Unido, foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro, enquanto Nima Fazeli, de Orlando, Flórida, foi acusado de auxiliar e acobertar os crimes, segundo um comunicado do Departamento de Justiça

As autoridades afirmam que Clark usou engenharia social para convencer um funcionário do Twitter de que ele era um colega de trabalho do departamento de TI. Assim, o funcionário teria fornecido suas credenciais de acesso ao portal de serviço ao cliente.