Facebook No exterior, programa ajudou Facebook a reduzir em 80% a disseminação de notícias falsas na rede social

A agência de notícias Agence France Presse (AFP) é a nova parceira do programa de verificação de fatos do Facebook, segundo anuncio divulgado nesta quinta-feira, 24, pela rede social. A partir de junho, a agência francesa se juntará ao time de verificadores profissionais que ajuda a empresa a identificar se reportagens compartilhadas na plataforma são ou não verdadeiras. O processo, que acontece no Brasil desde o início do mês, já funciona com o auxílio das agências Aos Fatos e Lupa.

Além do Brasil, a AFP vai verificar o conteúdo compartilhado no Facebook por colombianos e mexicanos. Até então, o conteúdo compartilhado na Colômbia era checado pelas agencias Consejo de Redacción e La Silla Vacia e as publicações do México eram verificadas pela agência Animal Político.

“A AFP é uma agência global de notícias muito respeitada que já está trabalhando conosco na verificação de fatos na França, e estamos muito felizes de vê-los expandindo seus esforços de checagem na América Latina para nos ajudar a construir uma comunidade mais informada”, disse Cláudia Gurfinkel, líder de parceiras de mídia do Facebook na América Latina.

A estimativa, segundo o Facebook, é que as três agências de checagem passem a verificar a veracidade de fotos e vídeos, além das reportagens compartilhadas na rede social.

“No momento em que notícias falsas e desinformação estão se espalhando com mais velocidade, este projeto do Facebook está em sintonia direta com a missão da AFP e o trabalho que está sendo feito todos os dias por nossa rede de jornalistas para oferecer um serviço de notícias confiável e de alta qualidade”, disse Michèle Léridon, diretora global de notícias da AFP.

Processo. Na prática, o time de checagem é acionado quando um usuário sinaliza que um conteúdo visualizado na rede social pode ser falso. Por meio de uma plataforma, o Facebook envia o conteúdo às agências de verificação parceiras que identificam se há ou não fatos que sustentam a notícia.

Caso seja constatado que o conteúdo não corresponde aos fatos, o Facebook diminui a distribuição orgânica no Feed de Notícias e as publicações não podem mais ser impulsionadas. Usuários que desejarem compartilhar a notícia falsa também recebem um alerta, indicando que a história teve o conteúdo questionado por especialistas em checagem de fatos.

O programa de verificação de fatos é uma das estratégias do Facebook para diminuir a disseminação de notícias falsas na plataforma. Segundo a empresa, o processo diminuiu em até 80% a distribuição orgânica de notícias consideradas falsas por agência de verificação de fatos dos Estados Unidos, onde a ferramenta já está sendo usada há mais tempo.