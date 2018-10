REUTERS/Heinz-Peter Bader Segundo reportagem, teriam sido atacados sistemas de mais de 30 empresas dos Estados Unidos, incluindo Apple e Amazon

A agência nacional de cibersegurança do Reino Unido disse nesta sexta-feira, 5, que não há motivos para duvidar das declarações feitas pela Apple e pela Amazon, que negam que seus sistemas foram atacados por chips maliciosos plantados pela inteligência chinesa – essa foi uma revelação publicada nesta quinta-feira, 4, pela Bloomberg.

O órgão britânico disse ainda que se relaciona de forma confidencial com pesquisadores na área de segurança, e pediu que qualquer pessoa com informações confiáveis sobre o caso entre em contato com a agência de cibersegurança.

De acordo com a reportagem, sistemas do governo e mais de 30 empresas dos Estados Unidos, incluindo Apple e Amazon, foram atacados por espiões chineses.

A Bloomberg afirma que a Apple e a Amazon teriam descoberto o ataque por meio de investigações internas e que avisaram as autoridades dos Estados Unidos. As duas empresas negaram que isso tenha ocorrido, e afirmaram que não encontraram nenhum tipo de chip malicioso em seus sistemas.

Entenda. Segundo a Bloomberg, o governo da China, por meio da unidade do Exército de Libertação do Povo Chinês, teria inserido um minúsculo e imperceptível chip nas placas-mãe produzidas pela Supermicro, uma das principais fornecedoras de servidores a empresas dos Estados Unidos. A companhia é americana, mas monta placas-mãe na China.

Até o momento, de acordo com a Bloomberg, a hipótese é que a operação tinha a meta de obter segredos comerciais valiosos e de invadir redes governamentais, mas não há evidência de que dados de empresas ou de usuários tenham sido roubados ou adulterados.