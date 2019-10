Novo comando do WeWork cancelou abertura de capital

A We Company, controladora do WeWork, vai cancelar o pedido para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A decisão, que já era esperada, foi anunciada pela companhia em comunicado aos funcionários nesta segunda-feira, 30.

“Isso coloca uma pausa oficial em nosso processo de se tornar uma empresa pública”, escreveram os copresidentes, Artie Minson e Sebastian Gunningham, que assumiram o cargo na semana passada após a renúncia do então presidente e fundador, Adam Neumann. “Tenha certeza, a WeWork vai se tornar uma empresa pública, mas só podemos fazer uma oferta inicial de ações uma vez, e queremos fazê-la no momento certo”, disseram.

Com o cancelamento do IPO, a empresa americana de compartilhamento de escritórios, com sede em Nova York, põe fim a algumas semanas tumultuadas desde que o pedido de abertura de capital foi enviado à Securities and Exchange Comission (SEC), órgão que regula o mercado financeiro nos EUA. O IPO estava previsto para acontecer em setembro.

As informações financeiras apresentadas para iniciar as suas ofertas de ações mostraram que a WeWork teve prejuízo de US$ 1,9 bilhão em 2018, número maior que o US$ 1,8 bilhão apresentado pelo Uber antes de se tornar uma empresa de capital aberto. Nos primeiros seis meses de 2019, o prejuízo somou US$ 904 milhões, aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado.

No início deste mês, a empresa já havia adiado seu IPO em decorrência de uma fraca resposta dos investidores aos seus planos e estava enfrentando preocupações de governança. Cedendo à pressão de um grupo que incluía funcionários vinculados ao grupo japonês SoftBank, o maior investidor da WeWork, Adam Neumann concordou em renunciar ao seu cargo de presidente-executivo.

Com a decisão de retirada do IPO, os sucessores de Neumann podem seguir com a retomada da empresa divulgando menos dados que atualmente. Isso também pressionará a WeWork a garantir financiamento alternativo, já que um contrato de empréstimo de US$ 6 bilhões com bancos acordado no mês passado dependia de uma venda bem-sucedida de ações de pelo menos US$ 3 bilhões. / COM INFORMAÇÕES DA REUTERS