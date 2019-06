Giovanna Wolf/Estadão A empresa realizou nesta quinta-feira, 6, a terceira edição do Google for Brasil

Você já pode acompanhar pelo celular até três placares de jogos do Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo no Google, ver ao vivo a classificação das equipes e também receber notificações quando o seu time entrar em campo. A empresa anunciou as mudanças nas ferramentas de busca de futebol nesta quinta-feira, 6, durante a terceira edição do Google for Brasil, evento anual realizado no Memorial da América Latina, na zona oeste da capital paulista.

O recurso para acompanhar simultaneamente três placares de jogos de futebol já está disponível em aparelhos Android. Para usar a função, é preciso pesquisar no buscador do Google a partida, clicar no jogo e arrastar a aba para fixar o placar em algum lugar da tela. A classificação ao vivo também pode ser encontrada no buscador. Para receber notificações sobre os jogos do seu time, basta pesquisar o nome da equipe no Google e clicar na opção “Seguir”.

Futebol feminino

Essas mesmas ferramentas do Campeonato Brasileiro estarão disponíveis para a Copa do Mundo Feminina da FIFA, que começa nesta sexta-feira, 7. É a primeira vez que o Google personaliza recursos para o evento.

Além disso, assim como na Copa do Mundo do ano passado, será possível acompanhar ao vivo o resultado das partidas e notícias sobre o campeonato.

Google terá prêmio para mulheres nos games

Ainda pensando nas mulheres, o Google anunciou um novo programa, o Desafio Change the Game. A empresa vai premiar ideias de jogos criadas por mulheres. Serão selecionadas duas vencedoras, que terão os jogos produzidos e lançados na loja de aplicativos Google Play no começo de 2020. As inscrições vão até o dia 30 de setembro — para se inscrever, não precisa ter conhecimento prévio sobre programação.

A iniciativa oferecerá 16 cursos sobre programação para 500 meninas. A ideia do projeto é tornar o mundo dos games mais diverso — apesar de serem 59% dos jogadores no Brasil, as mulheres ainda são minoria entre os desenvolvedores.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas