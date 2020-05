Kacper Pempel/Reuters Função está disponível apenas para a versão web da rede social

Agora é possível agendar tuítes diretamente da versão web do Twitter. A rede social anunciou nesta quinta-feira, 28, que a função vai ser oferecida aos usuários depois de testes realizados no final do ano passado com alguns usuários da plataforma.

Até então, para programar as publicações na rede social, era necessário vincular a conta em outros aplicativos e sites, como o Tweetdeck, e agendar diretamente por eles. Agora, no próprio campo de texto da mensagem vai aparecer um ícone de calendário, onde será possível ativar a função.

Além do agendamento de tuítes, o Twitter informou que a versão web também vai poder salvar rascunhos de publicações - a ação só era possível por meio do app para celular da rede social. Porém, quem utiliza as versões web e app e quiser sincronizar os rascunhos salvos vai ter que esperar: por enquanto, cada rascunho vai ficar salvo na sua plataforma respectiva, ou seja, se você salvar um post na versão web, ele não estará disponível no app do celular.