Paulo Whitaker/ Reuters Nubank fecha novas parcerias para vendas no comércio digital

No ano passado, o Nubank decidiu entrar no segmento de compras online e passou a fazer parcerias com grandes varejistas do Brasil. Os primeiros parceiros do Nubank na empreitada do varejo digital foram a plataforma de calçados Dafiti, o Magazine Luiza, a chinesa AliExpress e a plataforma Allied, conhecida por ser a distribuidora de smartphones Samsung, Motorola e Xiaomi.

Nesta terça-feira, 4, a fintech anuncia a adição de três novas categorias e a chegada de dez parceiros à sua recém criada divisão de comércio digital no aplicativo. As novas categorias são games, viagens e pet. Assim, os mais de 48 milhões de clientes com acesso à seção shopping poderão realizar compras em lojas como Netshoes, Zattini, Shopee, Nike, Centauro, Booking.com, Xbox, Playstation, Hype Games e Petlove.

“A vertical de e-commerce foi criada para expandir a gama de produtos oferecidos no aplicativo do Nubank. Estamos empenhados em adicionar cada vez mais categorias e novos parceiros relevantes à plataforma para garantir facilidade aos nossos clientes em muitas outras áreas de suas vidas”, afirmou em nota Juan Carlos Guillermety, gerente geral de marketplace no Nubank.

A expansão da divisão de comércio eletrônico é mais uma evidência do crescimento do Nubank nos últimos meses. Além do cartão de crédito, conta para pessoas físicas e jurídicas, investimentos, empréstimo pessoal,e seguro, a fintech incluiu a oferta de produtos de parceiros no seu aplicativo, com as transferências internacionais da remessa online e, mais recentemente, da Creditas com empréstimo com garantia de veículo.

Em dezembro, o Nubank fez a abertura de capital na Bolsa de Nova York e estreou valendo R$ 233 bilhões, tornando a empresa no maior banco da América Latina.