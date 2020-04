Agora é possível deixar uma caixinha para o restaurante nos pedidos do Uber Eats. A empresa anunciou que o recurso de gorjeta está disponível a partir desta quinta-feira, 9, para todos os os estabelecimentos parceiros do aplicativo.

Assim como já era possível deixar um valor de gorjeta para os entregadores, o Uber Eats implementou a caixinha para os restaurantes para ajudar os pequenos comércios durante a pandemia de coronavírus. Muitos estabelecimentos estão tendo dificuldade na renda do mês, por estarem trabalhando com redução de funcionários e com portas fechadas.

Segundo o Uber Eats, essa medida pode ajudar até mesmo na sobrevivência desses restaurantes. De acordo com um levantamento da empresa, nas últimas semanas, o interesse de estabelecimentos em integrar a rede do Uber Eats aumentou em 10 vezes. A generosidade dos clientes também: o valor das gorjetas repassadas para os entregadores teve um aumento de 170%.

Para contribuir com a caixinha para os restaurantes, é preciso acessar a página de pagamento do pedido e selecionar um valor. O restaurante será notificado da gorjeta e receberá o valor doado integralmente.

“Nossos usuários nos perguntaram como eles poderiam ajudar seus restaurantes favoritos e funcionários - cozinheiros, garçons e equipes de limpeza - a enfrentar esse período sem precedentes. Nossa resposta chega com essa nova funcionalidade. Agora, os usuários, que já podiam deixar um valor extra para os entregadores como reconhecimento pelo bom serviço, também poderão adicionar uma contribuição para os restaurantes", diz Eduardo Donnelly, diretor geral regional do Uber Eats na América Latina.