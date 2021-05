Twitter Usuários poderão fazer pagamentos pelo Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal e Venmo

Se o Twitter é a praça digital em tempos de pandemia, agora vai ser possível fazer sua arte e passar o chapéu para recolher gorjetas na rede social. A empresa anunciou nesta quinta-feira, 6, que está introduzindo a ferramenta "tip jar" — a popular "caixinha" — para contas que usam o Twitter na configuração em inglês. O serviço está disponível para iOS e Android para um grupo selecionado.

Segundo a empresa, o recurso é uma forma de manter na plataforma o que muitos usuários já vêm fazendo, quando um tuíte viraliza ou mesmo quando produzem algum conteúdo relevante na rede. Antes, esses usuários associavam links externos para que seus seguidores pudessem contribuir com algum valor. Agora, eles terão a opção de deixar tudo em casa.

Para as contas que tiverem a ferramenta habilitada, um ícone de cédulas de dinheiro vai aparecer ao lado do perfil — próximo aos botões de DMs e de notificações — com opções de diferentes serviços financeiros para dar a gorjeta. Segundo o Twitter, estão disponíveis pagamentos pelo Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal e Venmo. Quem usa Android também vai ter a opção de doar pelo Espaços, recurso de conversas em áudio ao vivo adicionado pela empresa nesta semana para todos os usuários.

A empresa também informou que está testando a ferramenta em alguns grupos de usuários, como jornalistas, criadores de conteúdo, ONGs e especialistas. A intenção, porém, é expandir para todos as contas em breve.

"Queremos tornar mais fácil para usuários apoiarem uns aos outros além de seguir, retuítar e curtir. Hoje, estamos apresentando o Tip Jar — uma nova maneira de as pessoas enviarem e receberem gorjetas", afirmou o Twitter em comunicado.