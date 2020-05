Tinder/Divulgação Ferramenta de modo global do Tinder será gratuita no aplicativo

O Tinder anunciou nesta quinta-feira, 21, que vai testar um modo global no aplicativo de encontros online, para que os perfis sejam mostrados na plataforma sem importar sua localização. A atualização ainda vai permitir que o usuário veja e converse com pessoas de outros países.

Na linha do que já tinha aderido com a liberação da função Passaporte — um recurso antes disponível apenas nas versões pagas — o Tinder reconhece que, em tempos de pandemia de coronavírus, o webnamoro não se restringe aos encontros apenas nas cidades de origem dos usuários e tem procurado desenvolver novas formas de promover encontros na quarentena.

Diferente da função Passaporte, onde o usuário podia escolher uma cidade por vez para usar o app, o modo global torna o perfil visível para vários países ao mesmo tempo. Outra diferença é que a nova ferramenta já nasce gratuita dentro da plataforma. Por enquanto, apenas alguns usuários terão acesso ao teste na próxima semana, mas a expectativa é que a novidade possa chegar em breve em todo o app.

No início de maio, a Match, empresa dona do app de namoro, divulgou que pode adicionar chamadas de vídeo ao Tinder no segundo semestre deste ano, para continuar promovendo a conexão entre os usuários. Agora, com o teste de uma nova ferramenta global, a empresa espera acelerar seu cronograma para "ultrapassar as barreiras geográficas".