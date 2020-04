O Skype anunciou nesta segunda-feira, 6, uma nova ferramenta para suas chamadas de vídeo. Agora, será possível participar de uma videoconferência apenas por meio de um link, sem precisar de uma conta ou cadastro na plataforma da Microsoft. O anúncio foi feito via Twitter.

A atualização também inclui uma interface mais simples e intuitiva, onde o usuário pode iniciar uma conversa com apenas um clique, e repassar o link para os convidados da conversa. As chamadas são gratuitas.

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx