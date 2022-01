Divulgação/Instagram Enquetes do Instagram registraram mais de 100 milhões de votos no Brasil, diz a rede social

Buscando gerar mais engajamento dos usuários no Brasil, o Instagram começa a testar nesta quinta-feira, 27, até quatro opções de respostas nas enquetes da plataforma, acionadas por meio de figurinhas nos Stories. Atualmente, é possível publicar até duas opções de respostas (como de “sim” ou “não”, por exemplo).

A rede social também anuncia a ampliação do espaço de texto nas perguntas e respostas, sem revelar qual o número de caracteres máximo.

Com a novidade, o objetivo da empresa, que compõe o grupo Meta (controladora do Facebook e WhatsApp), é impulsionar a interação entre usuários e marcas, que têm usado a rede social para monetizar e gerar vendas. A escolha do Brasil como plataforma de testes se dá pelo uso intenso da ferramenta no País, um dos maiores mercados do mundo.

“As pessoas têm registrado diariamente mais de 100 milhões de votos na figurinha de enquete no Brasil, demonstrando a relevância da ferramenta para a comunidade brasileira”, afirma a empresa em nota ao Estadão.

A novidade também vai entrar em testes na Austrália e na Indonésia. Não há previsão de implementação do novo recurso outros países.