Dado Ruvic/Reuters - 1/4/2018 Spotify é uma plataforma de streaming de músicas e podcasts

O Spotify lançou nesta terça-feira, 31, a ferramenta de compatibilidade musical da plataforma de streaming, conhecida como Match. A função tem como objetivo buscar uma combinação entre o que o usuário e amigos ouvem em comum — similar ao que a rede social Last.fm faz, mas sem a sugestão de novos conteúdos.

A plataforma promete gerar uma playlist customizada para cada usuário que fizer a combinação com um amigo, gerando possibilidades a partir do que cada um ouve. Ao final do 'match', haverá uma pontuação para mostrar o quão similar é o gosto dos dois usuários.

Além disso, será possível compartilhar o resultado e a playlist nas redes sociais, como nos Stories, do Instagram. Novas artes de capa estarão disponíveis para fácil acesso.

Os usuários assinantes do Spotify (premium) terão a possibilidade de ver especificamente quais gêneros musicais contribuíram para o resultado da combinação, podendo "reivindicar" o gosto para si — caso um amigo tenha apresentado um artista a outro, por exemplo.

Como ativar o Match, do Spotify

No aplicativo para smartphones, o recurso poderá ser acionado no hub Feito para Você, por meio do botão Criar Match. Na tela, é possível convidar para a combinação os amigos, que devem aceitar a mensagem. Em seguida, o sistema a playlist será criada e será apresentada na tela dos dois usuários.