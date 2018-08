Felix Rieseberg Olha só o Windows 95 rodando dentro de um Mac atual

A nostalgia é uma das maiores forças motrizes da tecnologia: agora, é a vez do Windows 95, sistema operacional que marcou a vida de muita gente, estar de volta. O desenvolvedor Felix Rieseberg lançou nesta semana um aplicativo, com versões para PC, Mac e Linux, que traz o sistema da Microsoft todo embarcado.

Com apenas 129 MB, ele inclui funcionalidades clássicas da plataforma, como o Paciência, o Campo Minado e o bom e velho Paint, ainda com 28 cores diferentes na paleta. Ah, também tem o Wordpad e o Bloco de Notas em suas versões da época.

O aplicativo é baseado em um projeto online que tenta manter viva a memória de vários sistemas – além do Windows 95, ele também tem o Windows 98 e outros sistemas, como versões do DOS e do Linux antigas.

O mais surpreendente é que, além de ter pouco espaço, o aplicativo só usa cerca de 200 MB de RAM, mesmo quando estiver supercarregado. Se houver algum problema, é só "reiniciar o sistema" – isto é, fechar e abrir o aplicativo de novo.