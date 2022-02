Instagram / Divulgação Instagram lança botão de curtida no stories

Quantas vezes você já reagiu a um Stories ou comentou só pra mostrar que gostou do que viu? De fato, o ícone do “joinha” sempre fez falta na modalidade. Mas essa era ficou para trás: agora, você pode ser mais direto com um simples toque na tela.

A atualização mais recente do Instagram adicionou o botão “Curtida no stories” como novo recurso. Assim, você pode apenas curtir a publicação, sem precisar reagir e ou comentar nas postagens. O recurso funciona também como uma tentativa do Facebook, proprietário do Instagram, de oferecer novas maneiras de engajamento no serviço.

Antes disso, o aplicativo começou a testar até quatro opções de respostas dos Stories. A rede social também anunciou a ampliação do espaço de texto nas perguntas e respostas, com até 52 caracteres nas perguntas e até 42 nas respostas. O objetivo das mudanças é impulsionar a interação entre usuários e marcas, que têm usado a rede social para monetizar e gerar vendas.

Por outro lado, o app vem implementando mudanças para diminuir o tempo que os usuários passam na plataforma. Uma delas é “Take a Break” (faça uma pausa, na tradução do inglês) que envia lembretes depois de um determinado tempo, sugerindo que o usuário faça uma pausa de 10 até 30 minutos fora do aplicativo. O serviço passou a oferecer também a opção de ter três feeds diferentes no perfil, sendo eles divididos entre Home, Seguindo e Favoritos.