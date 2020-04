Reuters/Albert Gea Mais de 90 mil escolas, em 20 países diferentes, estão usando o Zoom para suas aulas

O app de chamadas de vídeo Zoom, um dos hits da quarentena, anunciou na noite da quarta-feira, 22, que chegou a um total de 300 milhões de usuários – alta de 50% para as últimas três semanas. Em março, o aplicativo havia anunciado que tinha chegado a 200 milhões de pessoas, um crescimento de 19 vezes para os 10 milhões de usuários que possuía em dezembro.

Mas a popularidade do app segue crescendo enquanto a empresa sofre com problemas de segurança e privacidade, além de ser banida por uma série de companhias e agências governamentais.

Os números foram divulgados pelo presidente executivo da empresa, Eric Yuan, em uma teleconferência na noite da quarta-feira. Ele também providenciou uma atualização dos planos de melhorias no app, incluindo mudanças no sistema de criptografia usado pela empresa.

As boas notícias fizeram o Zoom voltar a uma cotação recorde na bolsa de valores: às 12h48 (horário de Brasília) desta quinta-feira, 23, a empresa tinha papéis negociados a US$ 160 na Nasdaq, em alta de 7%.

O valor é igual ao pico atingido pelo Zoom no mês passado, antes que problemas de segurança viessem à tona – nesta quinta-feira, a montadora alemã Daimler se tornou a mais nova empresa a banir o uso corporativo do Zoom até que o app resolva seus problemas. A lista também inclui a NXP, a sueca Ericsson, a Tesla, o banco asiático Standard Chartered, bem como governos de Alemanha, Taiwan e Singapura. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também baniu o app.

Um dos maiores problemas aconteceu quando foi descoberto que a empresa não criptografava, de fato, as chamadas e mensagens enviadas pelos usuários.

Após a descoberta das falhas, o presidente executivo do Zoom, Eric Yuan, veio a público dizer que trabalharia em um plano de contingência de 90 dias para corrigir as falhas. A empresa também contratou Alex Stamos, ex-chefe de segurança do Facebook, como conselheiro.

Outra mudança importante feita pela empresa foi a de que agora os usuários podem escolher em qual servidor da empresa serão guardados os seus dados – a mudança ocorreu após uma denúncia de que a empresa havia passado dados à China por meio de servidores no país asiático.