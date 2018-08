REUTERS/Mike Segar Brian Chesky é o presidente executivo do Airbnb.

O serviço de hospedagem alternativa Airbnb está em atrito com a cidade de Nova York. A empresa está acusando legisladores de receberem dinheiro da indústria de hotéis, dias antes de uma audiência que discutirá uma lei que pode prejudicar a operação do Airbnb na cidade.

Na próxima terça-feira, 26, os legisladores de Nova York participarão de uma audiência pública que decidirá se a empresas como a Airbnb serão obrigadas a compartilhar o nome e o endereço dos donos das propriedades disponíveis para aluguel, movimento condenado pela empresa de hospedagem.

As autoridades municipais dizem que o acesso a essas informações tornará mais fácil para a cidade coibir aluguéis ilegais. O Airbnb diz que teme que a cidade use dados para punir não apenas os maus atores que alugam ilegalmente, mas também os anfitriões legais que têm o direito de alugar suas casas na plataforma.

No contra-ataque, o Airbnb acusou 15 membros do Conselho da cidade de Nova York de receberem, durante quatro anos, mais de US$ 450 mil vindos da indústria de hotéis, incluindo também uma associação de trabalhadores de hotéis.

Regulamentação. O projeto de lei que será votado na terça-feira prevê que serviços de hospedagem compartilhem os dados dos proprietários do imóveis diretamente com o órgão que investiga casos de aluguéis ilegais. Para os legisladores, o acesso a essa informação vai ajudar a cidade a diminuir os aluguéis irregulares. Já o Airbnb tem o receio de que a medida afete também os proprietários regularizados.

O Airbnb enfrenta batalhas em Nova York há alguns anos. O presidente executivo da empresa, Brian Chesky, já chegou a dizer que ele não vê um fim para essa briga. Nova York não é a única cidade que tenta fazer essa regulamentação, mas o Airbnb já conseguiu acordos de compartilhamento de informações com alguns lugares, como São Francisco, Chicago, Seattle e Vancouver.