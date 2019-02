Issei Kato/Reuters Airbnb criou uma nova divisão para transportes

O site de hospedagens Airbnb anunciou nesta quinta-feira, 7, a contratação de um executivo do setor de aviação e a criação de uma divisão global de negócios na área de transportes. Sem dar detalhes, a companhia anunciou Fred Reid, fundador da aérea Virgin America e ex-presidente da Delta Airlines e da Lufthansa Airlines, como novo executivo.

"Fred e sua equipe do Airbnb estarão focados em estabelecer parcerias com outras empresas do setor de turismo e transportes para oferecer melhores experiências de viagem a milhões de pessoas ao redor do mundo e criar oportunidades econômicas significativas para esses parceiros", diz o Airbnb em comunicado à imprensa.

Reid chega ao Airbnb com a função de chefe global de transportes. Na nota, a empresa descarta a ideia de ter sua própria companhia aérea ou de criar um canal de venda de passagens. "Vamos explorar uma ampla gama de ideias e parcerias que possam melhorar o transporte nas viagens, mas ainda não definimos exatamente como faremos isso", afirmou Brian Chesky, presidente da empresa.

Rumores de que o o Airbnb planejava entrar no mercado de vendas de passagens aéreas têm circulado desde 2016. Na época, agências internacionais informaram que a empresa estaria desenvolvendo uma nova função do serviço para permitir a compra de trechos aéreos.