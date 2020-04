O Airbnb anunciou nesta segunda, 30, a criação de um fundo global de US$ 250 milhões para assistir anfitriões afetados pela pandemia de coronavírus. O montante será destinado a cobrir parte dos prejuízos causados por cancelamentos de hospedagem.

A empresa explica que para as reservas feitas até 14 de março, e com check-in entre 14 de março e 31 de maio de 2020 com cancelamento elegível, o anfitrião receberá 25% do valor a que teria direito. Os pagamentos começarão a ser realizados em abril.

Dado Ruvic/Reuters Airbnb cria fundo para ajudar anfitriões afetados pela pandemia

A companhia criou um segundo fundo de US$ 10 milhões para os anfitriões mais bem avaliados e mais experientes da plataforma, chamados de super anfitriões. O subsídio pode chegar a um pagamento único de US$ 5 mil para os super anfitriões que disponibilizam a residência onde moram e que dependem da hospedagem para pagar o aluguel ou o financiamento desse mesmo imóvel.

"Nossos funcionários começaram este fundo com doações que somam US$ 1 milhão, e eu e os demais fundadores, Joe e Nate, estamos contribuindo pessoalmente com os US$ 9 milhões restantes", afirmou em nota Brian Chesky Chesky, presidente do Airbnb.

Procurada pela reportagem, a companhia não revelou detalhes do funcionamento da ajuda para anfitriões brasileiros.

