Dado Ruvic/Reuters Airbnb deve fazer pedido de abertura de capital na semana que vem

O Airbnb planeja fazer um pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) na próxima semana, abrindo caminho para uma estreia no mercado em dezembro, apesar do aumento no número de casos de covid-19 na Europa e Estados Unidos, afirmaram duas fontes nesta quinta-feira, 5.

O IPO vai dar aos investidores externos a primeira mostra detalhada dos negócios do Airbnb. A operação vai lançar luz sobre a reinvenção da empresa após a pandemia, que forçou a companhia a focar em aluguel de casas por temporada em vez de diárias em apartamentos em cidades. O Airbnb afirma que está vendo demanda por imóveis para temporada uma vez que turistas estão evitando hotéis por causa de receios sobre contaminação pelo coronavírus.

A listagem do Airbnb promete ser um dos maiores IPOs do ano, que já está marcado por grandes operações que incluíram a gravadora Warner Music, a empresa de análise de dados Palantir Technologies e a companhia de galpões logísticos para processamento de dados Snowflake.

No mês passado, a Reuters publicou que o Airbnb planeja levantar cerca de US$ 3 bilhões e que poderá alcançar um valor de mercado de mais de US$ 30 bilhões no IPO.