Issei Kato/Reuters O Airbnb afirma que atingiu o marco de 7 milhões de listagens de imóveis em mais de 100 mil cidades em todo o mundo

O serviço de hospedagens Airbnb informou nesta quinta-feira, 19, que planeja fazer sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2020. A empresa anunciou também que registrou mais de US$ 1 bilhão em receita no segundo trimestre de 2019 – é a segunda vez que o Airbnb ultrapassou esse nível de receita em sua história de mais de uma década.

O Airbnb também disse que lançará uma campanha de marketing multimilionária com anúncios digitais e em plataformas de TV, promovendo os benefícios da hospedagem em sua plataforma.

A companhia disse anteriormente que excedeu US$ 1 bilhão em receita no terceiro trimestre de 2018, mas não divulgou a receita para o ano inteiro em 2018.

Em breve comunicado publicado nesta quinta, o Airbnb não deu qualquer detalhe sobre como planeja listar suas ações ano que vem.

A agência de notícias Reuters informou anteriormente que a receita da plataforma em todo o ano de 2017 superou US$ 2,5 bilhões, um aumento de mais de 50% em relação a 2016.

De acordo com dados do PitchBook, o Airbnb foi avaliado em US$ 31 bilhões em setembro de 2017. A empresa afirma que atingiu o marco de 7 milhões de listagens de imóveis em mais de 100 mil cidades em todo o mundo.

Algumas startups fizeram IPO este ano. O caso que recebeu mais atenção foi o do Uber, que estreou na Bolsa de Valores de Nova York em maio deste ano com ações negociadas em US$ 42, abaixo do seu preço de IPO, que era de US$ 45. Nos últimos meses, o aplicativo de transporte vem registrando grandes prejuízos: no seu balanço do segundo trimestre, o Uber registrou uma perda de US$ 5,2 bilhões e teve receita de US$ 3,2 bilhões, abaixo das expectativas dos analistas. A WeWork também se aproxima de um IPO, mas a empresa adiou a oferta pública inicial de ações após uma fraca resposta dos investidores aos seus planos.