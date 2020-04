Dado Ruvic/Reuters Após aporte, Airbnb levanta empréstimo de US$ 1 bilhão

O Airbnb anunciou nesta terça-feira, 14, que garantiu um novo empréstimo de US$ 1 bilhão, alguns dias após levantar o mesmo valor em aporte financeiro, em uma combinação de venda de dívidas e patrimônio. A empresa vem enfrentando uma queda no serviço por conta da pandemia de coronavírus.

Entre as partes envolvidas no novo acordo de empréstimo estavam as firmas de private equity Silver Lake, Apollo Global Management, Sixth Street Partners, Oaktree Capital Management e Owl Rock, disseram à Reuters várias fontes com conhecimento das discussões. Ainda, segundo uma dessas fontes, a Silver Lake, um dos dois investidores no negócio da dívida dias atrás, é "um dos maiores players" deste novo acordo.

Os termos do novo acordo são dívidas de primeira garantia, o que significa que esses credores seriam pagos primeiro se o Airbnb falhasse no pagamento, disseram as fontes. O empréstimo é de cinco anos, com uma taxa de juros de 750 pontos base acima do índice Libor, disseram eles.

O Airbnb informou em setembro do ano passado que pretendia abrir capital na bolsa em 2020, mas não comentou publicamente se a turbulência no setor de viagens por conta da quarentena afetará esses planos.