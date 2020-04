Mesmo com a crise pela pandemia do coronavírus, o Airbnb anunciou o levantamento de US$ 1 bilhão em aporte financeiro. Os investimentos são das empresas Silver Lake e Sixth Street Partners, em uma combinação de dívida e patrimônio da companhia.

A empresa diminuiu sua avaliação interna de mercado para US$ 26 bilhões, de acordo com fontes familiarizadas no assunto. Os termos da rodada de investimento também não foram divulgados. A escolha de Silver Lake e Sixth Street partners como investidores foi pautada pela proximidade com valores do Airbnb, segundo uma fonte próxima. Na última rodada de investimentos realizada pelo Airbnb, a empresa havia sido avaliada em torno de US$ 31 bilhões.

Dado Ruvic/Reuters Airbnb cria fundo para ajudar anfitriões afetados pela pandemia

"Embora o ambiente atual seja claramente difícil para o setor de hospitalidade, o desejo de viajar e ter experiências autênticas é fundamental e duradouro", disse o sócio gerente da Silver Lake, Egon Durban, em um comunicado à imprensa. “[O modelo de negócios] é particularmente adequado para prosperar à medida que o mundo inevitavelmente se recuperar, e aí todos voltaremos a experimentá-lo".

O Airbnb foi criado em meio à outra crise, de 2008, e hoje atua em mais de 220 países e regiões do mundo. "O Airbnb criou uma categoria enorme, sustentada pela liderança da marca e sua plataforma tecnológica, e uma comunidade baseada na confiança", disse o presidente da Sixth Street Partners, Alan Waxman.

"O desejo de explorar, conectar, ter novas experiências e um lugar confortável para chamar de lar é universal e duradouro. E nosso compromisso de criar um senso maior de pertencimento, para todos, em qualquer lugar, nunca vai mudar", destacou, em nota o presidente e cofundador da plataforma de compartilhamento de lares, Brian Chesky.

O Airbnb também planejava abrir capital na bolsa neste ano, mas com as implicações econômicas da pandemia de coronavírus os planos podem ser repensados.