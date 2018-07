Leia mais

O serviço de compartilhamento de apartamentos Airbnb pegou um empréstimo de US$ 1 bilhão de grandes bancos norte-americanos. O débito adquirido seria usado para a empresa ajudar os seus novos serviços e financiar seus planos de expansão, afirmou fonte próxima à empresa nesta quinta-feira, 16.

A fonta ainda afirmou que os bancos JPMorgan, Citigroup Inc, Morgan Stanley e Bank of America Corp lideraram o negócio do débito. O Airbnb, que espera alcançar rentabilidade em 2016, levantou mais de US$ 100 milhões em rodada de financiamento no ano passado.

Citigroup e Bank of America se recusaram a comentar.

Já os representantes do JPMorgan e Morgan Stanley não estavam disponíveis para comentar o assunto.