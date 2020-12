Dado Ruvic/Reuters Airbnb espera aumentar valor de mercado com abertura de capital

O Airbnb pode aumentar o seu valor de mercado para até US$ 42 milhões na sua oferta pública inicial (IPO, em inglês), informou a agência de notícias Bloomberg, neste domingo, 6. Segundo fontes próximas ouvidas, a empresa estaria pensando em aumentar o valor de suas ações para alcançar a marca.

Inicialmente, o Airbnb planejava em oferecer suas ações com valores entre US$ 44 e US$ 50 cada, mas, segundo a Bloomberg, esse montante pode variar entre US$ 56 e US$ 60. Com isso, o valor de mercado da empresa pode dar um salto de US$ 35 milhões para US$ 42 milhões, em bases diluídas que incluem o produto da oferta.

Em novembro, o Airbnb entregou o relatório com pedido para abrir capital na Nasdaq, bolsa americana conhecida por negociar ações de empresas de tecnologia. Com a previsão de usar a sigla ABNB, a companhia de hospedagem demonstrou que teve lucro de US$ 219 milhões e receita de US$ 1,34 bilhão no último trimestre. Em 2020, a companhia registrou até o momento receita de US$ 2,52 bi e prejuízo de US$ 697 milhões.

O IPO do Airbnb está agendado para a próxima quinta-feira, 10.