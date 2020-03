Dado Ruvic/Reuters Airbnb pode deixar IPO por 2021 por causa de coronavírus

Bastante aguardada para 2020, a oferta inicial de ações (IPO) do Airbnb pode ser adiada até 2021 por causa do surto global de coronavírus. Segundo a Bloomberg, a startup de hospedagens estava planejando iniciar o processo entre março e abril, mas isso pode ser adiado até o ano que vem.

Após fechar 2019 no vermelho, o Airbnb havia adotado uma postura cautelosa antes de entrar na bolsa - entre janeiro e setembro do ano passado, startup teve prejuízo de US$ 200 milhões. A empresa planejava demonstrar a investidores não apenas números positivos no balanço, mas também oferecer perspectiva de crescimento a longo prazo. A ideia era evitar a repetição do fiasco de outras companhias da economia compartilhada ao abrir o capital, como o Uber e Lyft.

Com o vírus se espalhando globalmente, as pespectivas se tornaram desfavoráveis. O Airbnb permitiu que turistas com reservas para a China, epicentro da epidêmia, façam cancelamentos livres de taxas até o dia 1 de abril. Isso já derrubou em 80% os negócios da companhia no país asiático em comparação com o mesmo período do ano passado. Além de outros cancelamentos globais, existe ainda o risco de os Jogos Olímpicos de Tóquio serem cancelados, o que também atrapalharia os planos da empresa.

De acordo com a Bloomberg, os investidores acreditam que o impacto da epidemia poderão ser sentidos até o terceiro trimestre de 2020, o que deixaria a companhia em um prazo apertado para que se recuperasse a tempo de apresentar números satisfatórios antes de uma estreia na bolsa.