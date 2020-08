Lionel Bonaventure/AFP Anfitriões e hóspedes que tentarem contornar as restrições podem ser banidos do Airbnb

O Airbnb proibiu nesta quinta-feira, 20, a realização de festas e eventos nos imóveis cadastrados na plataforma no mundo todo, uma medida para evitar aglomerações em meio à pandemia de covid-19. As novas regras incluem um limite de ocupação de 16 pessoas — segundo a empresa, os anfitriões e hóspedes que tentarem contornar as restrições podem ser banidos do Airbnb e até enfrentar processos.

“Instituir uma proibição global de festas e eventos é de interesse da saúde pública”, disse o Airbnb em comunicado, acrescentando que a proibição se aplica a todas as reservas futuras. O Airbnb também afirmou que 73% de seus anúncios em todo o mundo já possuem regras que proíbem festas, enquanto alguns anfitriões permitem pequenos eventos, como chás de bebê ou festas de aniversário.

A empresa atualizou suas políticas em meio à pandemia, removendo o filtro de pesquisa “amigável para eventos” e a possibilidade de acrescentar “festas e eventos permitidos” nas regras das casas.

A proibição global chega um dia após o Airbnb entrar com um pedido confidencial para abertura de capital, preparando o cenário para um dos grandes IPOs de 2020.