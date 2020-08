Dado Ruvic/Reuters Airbnb teve queda na receita

A receita trimestral do Airbnb caiu 67% impactada pelas medidas de isolamento social, mas os planos da empresa para uma oferta pública inicial (IPO) de ações ainda este ano continuam em andamento, informou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A receita da companhia caiu para US$ 335 milhões no segundo trimestre. No ano anterior, essa marca foi de mais de US$ 1 bilhão, segundo a reportagem, acrescentando que o prejuízo antes de juros, impostos, depreciação e amortização chegou a US$ 400 milhões.

A empresa mostrou alguns sinais de recuperação no final do trimestre, com as reservas caindo 30% em junho em relação ao ano anterior, após uma queda de 70% em maio na comparação anual, de acordo com a Bloomberg.

O Airbnb não comentou o assunto.

A empresa deve fazer um pedido confidencial de registro de IPO nos Estados Unidos no final de agosto, disse uma reportagem na terça-feira, 11.

Os hóspedes do serviço reservaram mais de 1 milhão de diárias em todo o mundo desde 8 de julho e grande parte das reservas foram para viagens que ocorreram até 7 de agosto, disse a empresa em julho, acrescentando que atingiu a marca de 1 milhão pela primeira vez desde 3 de março.